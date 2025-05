'Namorado chato': Comentaristas debatem busca da CBF por treinador

Alicia: Escolha por Brasil não é fácil para Ancelotti

As ofensivas da CBF têm sido muito atrapalhadas. Os bilhetinhos têm chegado por muitas frentes. Imagine que você é o Ancelotti, com a carreira vitoriosa dele, único treinador a vencer campeonatos nacionais em todos os países europeus que importam, e você pode vir para o Brasil, morar no Rio, com todos os problemas, lidar com a CBF [...] com a pressão de ressuscitar a seleção pentacampeã do mundo ou você pode ir morar na Arábia Saudita com zero pressão, ganhando uma fortuna incalculável e sendo bajulado pelos sheiks. Me parece uma decisão fácil.

Alicia Klein

Massini: Seleção precisa de definição

A seleção brasileira precisa de um caminho, de um rumo, seja ele qual for, e o mais rápido possível. Qual é a definição? A seleção não pode esperar Real Madrid x Barcelona. A seleção não pode esperar o Jorge Jesus decidir se quer ou não. Isso vale para o Palmeiras. A Leila Pereira, mulher inovadora no futebol, tem independência para isso. O Palmeiras não pode ficar de joelhos para a CBF como ficou o Fluminense no caso do Diniz.

Paulo Massini

