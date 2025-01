Léo Costa aposta na força da torcida para final da Copa Super 8

Minas Tênis Clube e Flamengo decidem o título da Copa Super 8 de basquete neste sábado (1º), na Arena UniBH. Perto de finalizar a preparação para a final, o time mineiro realizou um último treino tático nesta sexta-feira (31). Treinador campeão do torneio em 2022 pelo clube, Léo Costa conversou com o Olímpiada Todo Dia e contou sobre as expectativas para a partida de amanhã.

Atual líder do NBB 2024/2025, o Minas decide o título da Copa Super 8 em casa. Invictos como mandantes na temporada, o desempenho anima a equipe e a comissão técnica. "O incentivo que vem da arquibancada impulsiona muito a equipe. Sempre que a casa está cheia os jogadores comentam sobre como a atmosfera fica diferente. Por isso, a gente espera que a nossa torcida compareça em massa para nos apoiar na busca de mais um título. A equipe está muito motivada e desfrutando deste momento especial que é chegar em uma final", afirmou Léo Costa.

Mas a missão para conquistar o trófeu da Copa Super 8 não será nada fácil para o Minas. Isso porque o Flamengo, adversário na final, chega como o atual e maior campeão do torneio. Por isso, Léo Costa também aposta em um trabalho bem feito de preparação para a partida. "A nossa equipe sabe a dificuldade de enfrentar um time como o Flamengo. Nossa preparação é sempre específica para cada jogo, trabalhamos em cima das características de cada jogador e da disposição tática do adversário", explicou o treinador.