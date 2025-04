Paris, de Tiago Splitter, perde o jogo de abertura dos playoffs

Tiago Splitter comandou o Paris Basketball pela primeira vez em uma partida válida pelo playoffs da Euroliga de Basquete. Após ter passado pelo Real Madrid no play-in, o time parisiense foi até a Turquia para o jogo de abertura da série de quartas de final da chave principal do torneio nesta terça-feira (22). No entanto, a equipe do treinador brasileiro acabou perdendo para o Fenerbahçe por 83 a 78.

O Paris teve um bom começo de jogo e liderou o placar até o início do segundo quarto. Porém, a equipe acabou sofrendo com o alto volume de jogo dos mandantes e acabou sofrendo a virada. Nadir Hifi, do Paris, foi o cestinha da partida com 21 pontos. Por outro lado, Wade Baldwin foi o maior destaque do time turco, com 15 pontos.

Vale lembrar que esta é a temporada de estreia de Tiago Splitter como técnico. Comandando o Paris Basketball, que recém-subiu de divisão para a Euroliga, ele conseguiu terminar na 8ª colocação da primeira fase. A posição colou o time na disputa do play-in, diante do Real Madrid, valendo vaga aos playoffs. Por lá, o Paris triunfou por 81 a 73 e avançou de fase.