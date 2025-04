Mesquita começa mal, mas vira e vence o Santo André na LBF

O jogo

Quem viu o começo do jogo não poderia imaginar a maneira com o qual ele terminaria. Liderado pela cubana Ineidis Casanova, o Santo André se impôs no primeiro quarto, abrindo 11 pontos de vantagem, colocando 23 a 12 no placar.

No segundo quarto, o Santo André chegou a aumentar a vantagem para 15 com uma cesta de bandeja de Brenda Bleidão, que colocou 33 a 18 no placar. No fim do período, o Sodiê Mesquita reagiu, conseguiu cortar a vantagem para oito pontos e foi para o intervalo perdendo por 43 a 35.

Na volta dos vestiários, o Sodiê Mesquita continuou se aproximando no placar, mas a situação do Santo André se complicou quando Ineidis Casanova se machucou. Faltavam 6min19s para o fim do período e a equipe paulista ainda vencia por 50 a 46.

A partir daí o Sodiê Mesquita, que já vinha crescendo no jogo, disparou. Com ótima atuação de Brenda Barros, a equipe carioca teve excelente aproveitamento ofensivo no período, marcou 32 pontos contra 13 do adversário e virou o placar para 67 a 56.

No quarto e último período, o domínio do Sodiê Mesquita continuou. Por incrível que pareça, o time que chegou a estar perdendo por 15 pontos, fechou o jogo com 24 a frente: 89 a 65.