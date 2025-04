Celtics vence o Jogo 1 contra o Magic com autoridade pelo playoffs da NBA

O atual campeão Boston Celtics deu o primeiro passo em busca do segundo título consecutivo da NBA. Neste domingo (20), os celtas venceram em casa o primeiro jogo da série contra o Orlando Magic pela primeira rodada de playoffs da Conferência Leste. O triunfo veio com autoridade e teve o placar de 103 a 86.

As duas equipes voltam ao TD Garden, em Boston, na próxima quarta-feira (23), às 20h (de Brasília), para o segundo duelo da série de melhor de sete jogos.

O triunfo do Celtics passou muito pelo bom primeiro período e o famoso "terceiro quarto da morte". A equipe da casa começou com um ritmo forte e fechou a primeira parcial vencendo por 26 a 18. Porém, o Orlando Magic respondeu rápido no quarto seguinte e virou o placar antes do intervalo para 49 a 48.