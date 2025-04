Curry faz 31 e Warrios bate Rockets no primeiro jogo dos playoffs

Apenas um time com um seed maior venceu na abertura dos playoffs da NBA. Neste fim de semana aconteceram os primeiros jogos dos confrontos das quartas de final das conferências. A maior surpresa foi a vitória do Golden State Warriors fora de casa sobre o Houston Rockets por 95 a 85. Cabeça de chave número 7 da Conferência Oeste, a equipe de Curry e companhia derrotou a franquia texana que terminou a temporada regular na vice-liderança do Oeste.

O Houston Rockets começou melhor na partida, liderando todo o primeiro quarto, no qual venceu com uma parcial de 21 a 18. Mas a partir do segundo período, o jogo mudou. O Rockets teve um desempenho baixo nos arremessos de quadra, com apenas um terço das bolas chutadas pelo time caindo no aro. Do outro lado, o ataque do Warriors estava a todo vapor e a equipe da Califórnia abriu 13 pontos de vantagem antes do intervalo: 47 a 34.

Ao longo do segundo tempo, a diferença no marcador foi apenas aumentando e chegou a 23 pontos durante o terceiro quarto. Nos minutos finais do jogo, o Houston Rockets até descontou no placar, mas não dava mais tempo de conseguir a virada.