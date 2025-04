Paulistano x Bauru Basket - Playoffs do NBB: onde assistir

Vale lembrar que Bauru Basket e Paulistano já decidiram o título do NBB na temporada 2016/2017. Na ocasião, o Dragão virou uma desvantagem de 2 a 0 e conquistou seu primeiro e único título nacional. Curiosamente, o técnico daquela conquista era Demétrius Ferracciú, hoje no comando do Paulistano.

Já na atual temporada as equipes se enfrentaram duas vezes, com vitórias dos visitantes nos dois confrontos. No primeiro turno deu Bauru por 83 a 79, enquanto o segundo jogo teve triunfo do Paulistano pelo placar de 83 a 75.

Ficha técnica:

Paulistano x Bauru Basket

Data e hora: Terça-feira (22), às 20h15 (horário de Brasília)

Local: Ginásio Antônio Prado Jr, em São Paulo

Competição: Novo Basquete Brasil (NBB) - Playoffs - Oitavas de final - Jogo 1

Onde assistir: ESPN e Basquetpass