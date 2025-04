Flamengo e Caxias do Sul no NBB: quando e onde assistir

Campeão!

A noite de sábado não poderia ter sido melhor. O Flamengo, ciente da sua responsabilidade, começou o jogo com o pé no acelerador contra o Boca. Alexey Borges, escolhido como MVP do torneio, mostrou o porquê da honraria. Assim, absoluto em todas as esferas do jogo, o armador da camisa 47 tomou conta da decisão. Além da atuação sublime, ele foi o cestinha da equipe na competição, líder geral em assistências e o atleta mais eficiente do continente.

E se a história da BCLA começou a ser escrita em 2019, é impossível falar dela sem citar o Flamengo. Com seis participações em seis edições, cinco finais e agora dois títulos, o Orgulho da Nação mostra sua força continental. No fim da noite, com a taça erguida ao céu carioca, o Flamengo não comemorava apenas uma vitória ? e sim a reafirmação de uma tradição vencedora. E em setembro, na Copa Intercontinental, o mundo será o palco.

Jogo em Caxias

No NBB, Flamengo e Caxias do Sul Basquete se enfrentam na primeira rodada da fase eliminatória do NBB. Assim, o confronto é uma melhor de três. Quem vencer duas, portanto, avança. Na fase de classificação, o Flamengo ficou com a segunda colocação somando 26 vitórias em 34 jogos. Ficou atrás apenas do Minas, dono de 29 resultados positivos. O Caxias do Sul foi o 15º e penúltimo que avançou para as oitavas. Somou, então, 11 vitórias nos mesmos 34 jogos da temporada regular do NBB.