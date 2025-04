Campinas bate Blumenau pela LBF e sobe para a 6ª colocação

A vitória por 25 pontos fez o Unimed Campinas se reabilitar após o revés para o Corinthians. O time do treinador Bernardo dos Santos subiu para a 6ª posição, com 12 pontos conquistados em 8 partidas. A oitava derrota no ano ampliou o calvário blumenauense. O time de André Soares segue sem vencer na edição, com apenas 8 pontos ganhos na 11ª e última colocação.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

AGENDA

Na quarta-feira (23), às 19h, o Unimed Campinas joga novamente em casa, no ginásio do Tênis Clube de Campinas (SP), contra o Ourinhos/AOBE. A partida tem entrada gratuita e a transmissão ao vivo do GE. Já na quinta-feira (24), às 19h30, o Blumenau retorna ao ginásio do Galegão, em Blumenau (SC), onde recebe o Cerrado Basquete. Por fim, o jogo tem ingressos à venda na portaria e contará com transmissão ao vivo e exclusiva dos canais ESPN e Disney+.