Playoffs NBA: Clippers vencem os Nuggets e empatam a série; Pistons batem os Knicks

Como o próprio placar indica, o confronto entre os times foi muito equilibrado. Denver ficou na frente do marcador na maioria do primeiro tempo, mas sem abrir grande vantagem. No segundo tempo, Los Angeles reagiu e, comandados por Kawhi, venceram o jogo.

Kawhi Leonard foi o grande astro da partida, sendo o autor de 39 pontos e cinco assistências. Do lado dos Nuggets, Nikola Jokic fez um triplo-duplo, com 26 pontos, 12 rebotes e dez assistências.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta, com mando de Los Angeles. O jogo está marcado para iniciar às 23h (de Brasília).

New York Knicks x Detroit Pistons

No outro duelo da noite, o Detroit Pistons bateram o New York Knicks por 100 a 94, pelo segundo jogo da primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA. Com o triunfo, assim como os Clippers, os Pistons empataram a série com os Knicks em 1 a 1.