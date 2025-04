Corinthians domina Maringá e conquista sétima vitória na LBF

O Corinthians segue embalado na Liga de Basquete Feminino (LBF). Na manhã deste feriado de Tiradentes, o Timão encarou o ADRM Maringá no Ginásio Wlamir Marques em São Paulo. Dominando a partida de ponta a ponta, as alvinegras ganharam da equipe paranaense por 81 a 41. Com o resultado, o Corinthians chega a quatro vitórias seguidas na LBF 2025.

O Corinthians teve uma grande atuação defensiva, freando as tentativas do ataque de Maringá. A equipe paranaense teve um rendimento baixo nos chutes, com apenas 21% de aproveitamento nos arremessos de quadra. No intervalo, o Timão vencia por 36 a 17. No segundo tempo, o ataque do Corinthians melhorou a efetividade, conseguindo chegar a 40 pontos de vantagem, garantindo mais uma vitória.

Tássia Carcavalli ganhou o prêmio de MVP da partida. A veterana foi a cestinha da partida e terminou o confronto com 17 pontos e quatro rebotes. Licinara Rodrigues anotou 16 pontos, enquanto Mari Dias fez 12. Do lado de Maringá, Thailane Viana foi a única atleta que chegou nos dois dígitos, com 10 pontos e 10 rebotes.