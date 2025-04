Com show de Doncic, Lakers vence Timberwolves e empata série

O duelo entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves pelos playoffs da NBA está empatado em 1 a 1. Na noite da última terça-feira (22), Luka Doncic teve uma grande atuação e comandou a vitória do Lakers por 94 a 85. As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira (25) às 22h30 no horário de Brasília.

O segundo jogo entre Lakers e Timberwolves começou com sangue na quadra. Rui Hachimura recebeu um golpe no rosto no início da partida e teve que ir para o vestiário dos Lakers para estancar o sangramento. O ala-pivô voltou para a quadra no segundo quarto, usando uma máscara e conseguiu continuar jogando na maior parte da partida, anotando 11 pontos.

Na primeira partida entre as equipes, Minnesota vencceu por 117 a 95. Assim, o Lakers sabia que precisava de uma grande atuação diante da sua torcida para se reabilitar em busca de uma vaga nas semifinais da Conferência Oeste. E foi exatamente isso o que aconteceu. A equipe fez um ótimo primeiro quarto, vencendo a parcial por 34 a 15. No restante do jogo, o Lakers teve um rendimento baixo no ataque, anotando apenas 59 pontos em três quartos. Mas o time mostrou uma grande postura defensiva para se manter na frente do placar e confirmar a vitória.