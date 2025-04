Kawhi Leonard impulsiona vitória dos Clippers nos playoffs

Duelo empatado nos playoffs da NBA entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. A equipe do Colorado venceu o primeiro jogo da série. Mas mesmo jogando fora de casa, o Clippers conseguiu empatar o duelo com uma vitória por 105 a 102 na noite da última segunda-feira (21). Kawhi Leonard foi o grande destaque da partida, anotando 39 pontos para Los Angeles. O craque do time ainda chegou a marca de 3 mill pontos em partidas dos playoffs da NBA na carreira.

O Denver Nuggets começou melhor na partida, liderando a maior parte do primeiro tempo. Mas a diferença não chegou na casa dos dois dígitos, com a maior vantagem sendo de oito pontos, ainda no primeiro quarto. Mas o Clippers reagiu e antes do intervalo assumiu a liderança do marcador em 55 a 52. O duelo seguiu equilibrado até o final. Mas Los Angeles conseguiu diminuir as ações ofensivas do adversário para ficar em vantagem. Com uma performance espetacular de Kawhi Leonard, a equipe garantiu uma vitória por apenas três pontos e empatou a série.

Leonard fechou o jogo como o cestinha, com 39 pontos. Destaque também no Clippers para James Harden, com 18, e para o pivô Ivica Zubac que teve um duplo-duplo com 16 pontos e 12 rebotes. No Denver Nuggets, Nikola Jokic foi o principal homem do time nesta segunda com um triplo-duplo: 26 pontos, 12 rebotes e 10 assistências.