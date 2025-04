Pinheiros e Paulistano vencem na abertura dos playoffs do NBB

No último quarto, a vantagem do Paulistano chegou a 22 pontos, mas Bauru reagiu no fim e reduziu o prejuízo para 16. Brunão, com 19 pontos e dez rebotes, fez um duplo-duplo e foi o grande nome da equipe da casa, que teve ainda Gui Abreu, com 17 pontos, Crescenzi, com 16, e Vitinho, com 12. De consolo para o Bauru, Andrezão foi o cestinha com 20 pontos.

Unifacisa x Pinheiros

O duelo em Campina Grande reuniu o time da casa, a Unifacisa, que ficou em 11º na primeira fase, contra o Pinheiros, que fez a sexta melhor campanha. Apesar do apoio da torcida, a equipe paraibana só conseguiu ser superior ao adversário no primeiro quarto, mas depois levou a virada.

Com uma defesa muito forte e nove pontos de Rafael Rachel, a Unifacisa abriu 17 a 8 no primeiro quarto. A vantagem, no entanto, começou a ser desmontada pelo Pinheiros a partir do segundo período. A exemplo do que foi o primeiro, a pontuação também foi baixa, mas a equipe paulista foi para o intervalo apenas um ponto atrás: 25 a 24.

Os ataques desbloqueram no terceiro quarto, mas foi melhor para o Pinheiros. Liderado por Reynan e Jimmy, a equipe passou a frente e foi para o último período vencendo por 46 a 41. No dez minutos finais, a defesa paulista voltou a brilhar, não deu chances para a Unifacisa e a diferença chegou a 18 pontos no final do jogo: 68 a 50.

Apesar da derrota da Unifacisa, Rafael Rachel terminou como cestinha com 18 pontos, enquanto Reynan, com 14 pontos, e Da Silva, com 11 rebotes, se destacaram no Pinheiros.