Final da Copa Super 8 - Minas x Flamengo: onde assistir ao vivo

Neste sábado (1), às 17h (horário de Brasília), Flamengo e Minas se enfrentam na semifinal da Copa Super 8. A partida será realizada na Arena UniBH, em Minas Gerais, onde o atual campeão do torneio busca seu quarto título da competição. Já o time mineiro tenta manter sua invencibilidade, sendo o único time a não perder na temporada. O canal Sportv, FlaTV no YouTube e NBB BasquetPass transmitirão vivo o duelo.

Desempenho nas semis

O Flamengo assegurou sua vaga na final da Copa Super 8 ao derrotar o Franca por 103 a 72, no Maracanãzinho. Atual campeão da competição, o time rubro-negro disputará sua sexta final do torneio, com quatro títulos conquistados. Por outro lado, o Minas também garantiu sua presença na decisão após uma vitória apertada sobre o Brasília, vencendo por 61 a 58. O time mineiro ainda mantém a marca de ser o único invicto em seus domínios nesta temporada.

As duas equipes têm feito boas campanhas na atual temporada do NBB e estão em uma disputa acirrada pela liderança. O Minas ocupa a primeira posição na tabela, mas o Flamengo segue de perto, com apenas dois pontos de diferença. O título da Copa Super 8 pode servir como um termômetro para o que esperar na fase decisiva da competição.