Minas se segura no fim, bate Brasília e vai à final da Copa Super 8

Foi com emoção, mas o Minas Tênis Clube conseguiu se classificar para a final da Copa Super 8! Nesta terça-feira (28), a equipe mineira recebeu o Brasília Basquete, na Arena UniBH, e triunfou sobre o rival por 61 a 58. O Minas agora aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Franca para a decisão do título neste sábado (1).

Atual líder isolado do NBB 2024/2025, o Minas Tênis Clube era favorito para o confronto desta terça-feira. A equipe mineira fez questão de mostrar isso no primeiro quarto de partida, abrindo 17 a 10 no placar. O Brasília, que faz uma surpreendente campanha na atual temporada do NBB, endureceu no segundo quarto e não deixou a vantagem aumentar antes do intervalo.

Na volta para o terceiro período, o time do Distrito Federal trancou o aro, limitou o Minas a apenas sete pontos no quarto e virou o placar para 43 a 42. A última parcial foi repleta de emoções, tendo cinco trocas de lideranças. No fim, Franco Baralle embalou cinco pontos seguidos, inlcuindo uma bola tripla nos últimos segundos do jogo para dar a vitória ao Minas.