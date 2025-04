Iza Sangalli anota duplo-duplo e Campinas vence o Ourinhos

O Unimed Campinas conquistou uma importante vitória sobre o Ourinhos/AOBE pela nona rodada da Liga de Basquete Feminino 2025 (LBF). Jogando em casa, no Tênis Clube de Campinas, o time campineiro venceu com autoridade por 69 a 54. A ala/pivô Iza Sangalli foi o principal destaque individual da partida desta quarta-feira (23), registrando um duplo-duplo.

Foram 17 pontos e 13 rebotes para Iza, que ainda deu seis assistências e concluiu a partida com 26 de eficiência. Satisfeita com a vitória do seu time, a ala/pivô comemorou o resultado garantido com certa tranquilidade pelo Unimed Campinas e recebeu o Troféu MVP CAIXA.

"Estou muito feliz principalmente pela vitória. Ourinhos tem um time muito físico, elas são mais altas, mais fortes, mas a gente soube defender bem. Foi um jogo defensivo muito bom. Esse prêmio é só um algo a mais. A vitória é o mais importante. Às vezes a gente tem altos e baixos, mas, no geral, conseguimos manter a constância e conseguimos um pouco mais de tranquilidade no fim do jogo", detalhou Iza Sangalli.