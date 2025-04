Flamengo atropela Caxias no Jogo 1 das oitavas do NBB

Embalado com o título conquistado da Champions League Américas na semana passada, o Flamengo começou os playoffs do NBB 2024/2025 com tudo. Jogando fora de casa, nesta quarta-feira (23), o Rubro-Negro contou com uma grande atuação coletiva para derrotar o Caxias do Sul Basquete por 98 a 52 e sair na frente na série de oitavas de final.

Foram seis atletas do Flamengo que atingiram dígitos duplos de pontuação na partida. Vencedor das últimas seis edições do NBB, Jhonatan foi quem mais pontuou, com 17 tentos. Por outro lado, Fabrizzio foi o maior pontuador do Caxias do Sul, com modestos nove pontos.

As duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo (27), às 11h, com o mando de quadra do Flamengo.