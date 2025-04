Jaylen Brown comanda Celtics à segunda vitória na série contra o Magic

Atual campeão da liga, o Boston Celtics confirmou o segundo mando de quadra pela série contra o Orlando Magic na primeira rodada dos playoffs da NBA 2024/2025. Sem Jayson Tatum, os celtas contaram com uma grande exibição individual de Jaylen Brown para vencer o Jogo 2 por 109 a 100 nesta quarta-feira (23).

Brown anotou 36 pontos, com 63,2% de aproveitamento nos arremessos, dez rebotes e cinco assistências. Ao lado dele, Kristaps Porzi??is também registrou um duplo-duplo de 20 pontos e 10 rebotes. Poupado às vésperas da partida por um problema no pulso direito, Jayson Tatum deve voltar para o terceiro jogo da série no Kia Center, na Flórida.

Novamente, o Orlando Magic foi comandado por Paolo Banchero, que anotou 32 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Franz Wagner foi o segundo maior pontuador do time, com 25 pontos. Já Wendell Carter Jr. mostrou uma ótima eficiência nos arremessos (75%) e contribuiu com 16 pontos e oito rebotes.