Brasília derrota União e pega Minas na semifinal da Super 8

Está definido um dos duelos das semifinais da Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB. Minas e Brasília venceram os seus jogos das quartas de final e vão se enfrentar em busca de uma vaga na final da competição. Enquanto no primeiro jogo do dia, o Minas ganhou de virada do São Paulo, o Brasília liderou a partida contra o União Corinthians desde o começo e venceu por 85 a 75.

O primeiro tempo foi de domínio do Brasília. Jogando em casa, o time do Distrito Federal teve um bom desempenho na defesa, diminuindo a efetividade do ataque do União Corinthians. Do outro lado da quadra, Brasília conseguiu um bom rendimento nos arremessos, tanto no garrafão, quanto no perímetro. Brasília chegou a ter nove pontos de vantagem, mas nos minutos finais antes do intervalo, o União diminuiu a diferença para 45 a 39.

Na volta do intervalo, Brasília teve uma boa sequência, ampliando a vantagem para 15 pontos. Mas logo a defesa do União Corinthians voltou a se organizar para frear o bom momento do adversário. Contudo, Brasília soube manter a tranquilidade para administrar a vantagem e conseguir a vaga na semifinal da Copa Super 8.