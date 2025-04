Ex-jogador da NBA chegou a morar no próprio carro e até dormir na rua

O jamaicano Samardo Samuels, jogador do Cleveland Cavaliers entre 2010 e 2013, continua sendo notícia na imprensa internacional, mas agora o motivo não é o basquete. Ele convive com denúncias policiais, perseguição e violação a ordens de restrição, álcool e drogas.

O que aconteceu

Samardo Samuels foi preso no mês passado em Milão por perseguição e violação de uma ordem de restrição contra dois vizinhos do prédio em que mora, segundo o jornal italiano Il Giorno. Uma mulher ligou para a polícia alegando que o ex-jogador estava bloqueando o corredor e impedindo ela, o marido e os dois filhos de entrarem em casa.

A família foi obrigada a se esconder no porão do prédio, com as crianças 'chorando de medo', de acordo com o jornal. Quando a polícia chegou, encontrou um cenário caótico no apartamento de Samardo: música alta, bebidas alcoólicas e um cachorro da raça Cane Corso sem coleira.