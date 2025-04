NBA registra recorde histórico com 5 partidas definidas com 30 ou mais pontos de vantagem

A temporada da NBA termina domingo para quatro times (New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Utah Jazz), que já estão fora até mesmo do play-in, a repescagem, com uma rodada de antecedência para a definição dos classificados para o mata-mata.

Essas franquias, acompanhadas do Houston Rockets, classificado para os playoffs, tiveram resultados combinados que fizeram de sexta-feira uma data histórica na NBA. Pela primeira vez a liga registrou cinco partidas definidas com vantagem de 30 ou mais pontos no mesmo dia.

O Miami Heat bateu os Pelicans por 49 (153 a 104); o Boston Celtics derrotou os Hornets por 36 (130 a 94); o Oklahoma City Thunder passou pelo Jazz por 34 (145 a 111); o Los Angeles Lakers superou os Rockets por 31 (140 a 109) e o Chicago Bulls fez 119 a 89 nos Wizards. Em outros quatro dias, a NBA havia registrado quatro partidas com placares tão dilatados assim: nas temporadas de 1979/80, 2016/2017, 2019/2020 e 2021/2022.