O papel do técnico e como não perder o vestiário

A NBA não é a mesma e Nico Harrison, GM do Dallas, tem muita culpa nisso. Desde a troca do Luka para os Lakers a sensação é de que todas as regras éticas foram jogadas pela janela. O que eu até entendo porque nada estava escrito em papel timbrado, mas a confusão que a NBA se tornou não é para amadores.

Tudo pode desde que não interfira nas regras oficiais. "Pode trocar o melhor jogador do time no meio da temporada?". Pode. Faz sentido? Não muito. "Pode mandar embora o técnico há uma semana dos playoffs?" Pode. Faz sentido? Eu diria ser uma insanidade. E assim a NBA jogou pela janela todo temor, pegou o regulamento, leu atentamente tudo o que estava escrito e fez escolhas.

Os casos recentes de demissões são do Taylor Jenkins, técnico do Memphis Grizzlies, e do Michael Malone, técnico do Denver Nuggets. Ambos com equipes disputando as primeiras colocações da Conferência Oeste e o último com um título nas costas. Os motivos que levaram as franquias a tomarem essa atitude nunca serão ditos, mas muito se falou em "ele perdeu o vestiário".