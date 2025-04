Warriors vencem Blazers e se aproximam dos playoffs da NBA

A luta por uma vaga direta aos playoffs seguirá até a última rodada da temporada regular da Conferência Oeste da NBA. Quem se segura a sexta colocação (posição de corte aos playoffs) até o momento é o Golden State Warriors. O time de São Francisco venceu Portland Trail Blazers por 103 a 86 nesta sexta-feira (12), e se aproximou da vaga.

Como o Minnesota venceu o Brooklyn por 117 a 91, o Warriors terá que esperar até o final da temporada regular, no domingo, contra o Clippers, para saber seu destino na pós-temporada na acirrada Conferência Oeste.

No momento, o Denver Nuggets aparece na quarta colocação com 49 vitórias e 32 derrotas. Os Clippers ficam atrás, mas com campanha empatada. Por sua vez, os Warriors ficam em 6º lugar com 48 triunfos e 33 derrotas, empatados com o Minnesota Timberwolves, que está em sétimo. Por fim, o Memphis Grizzlies ocupa o oitavo lugar, com 47 vitórias e 34 derrotas.