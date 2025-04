NBB: União Corinthians e São José vencem duelos e seguem buscando G8

Garantidos nos playoffs do NBB (Novo Basquete Brasil), União Corinthians e São José estão na briga para garantir posições entre os oitos melhores colocados da primeira fase. Nesta sexta-feira, ambas as equipes venceram e deram mais um passo rumo à vantagem no primeiro mata-mata da competição. Os gaúchos bateram o Mogi por 96 a 79, enquanto os paulistas derrotaram o Caxias por 77 a 73.

A vitória contra o Mogi deixou o União Corinthians mais perto de se manter no G8 da fase classificatória. A equipe de Santa Cruz do Sul está na sexta posição com 18 triunfos em 32 partidas. Por outro lado, o revés colocou o time paulista em situação complicada na briga pelos playoffs. Em 15º lugar com apenas 10 vitórias em 33 jogos, a Jaguá pode perder posição para Fortaleza (17º) e Botafogo (18º), que têm um triunfo a menos.

Duane Johnson foi o cestinha da partida com 23 pontos anotados para o União Corinthians. Ainda pelo time gaúcho, Anjos também se destacou com 20 pontos e oito rebotes. Do outro lado da quadra, com a mesma pontuação de Johnson, Menca foi o destaque ofensivo do Mogi.