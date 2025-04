Warriors, sem Gui Santos, perdem para Clippers e vão ao play-in

Foi na prorrogação, após um jogo bem nervoso. O Golden State Warriors teve o último jogo da temporada regular da NBA contra o Los Angeles Clippers, em casa, buscando vaga direta aos playoffs. No entanto, não contaram com Gui Santos e o time visitante teve tranquilidade para vencer por 124 a 119. Desse modo, o Clippers garantiu a vaga na disputa que era para os dois times e empurra o rival para o sétimo posto, para disputa de play-in.

Por opção, o técnico Steve Kerr não colocou em quadra o brasileiro Gui Santos, para tentar ajudar Stephen Curry e os Warriors. Mesmo assim, o Golden State fez tudo possível nesse domingo para superar o rival de Conferência Oeste. No primeiro quarto, faltando dois minutos, perdia por três pontos e virou de 25 a 22 para 33 a 25. Parecia que o Warriors abriria mais vantagem no segundo quarto com a bola inicial de três pontos de Draymond Green. Porém, não sustentou a margem e viu o Clippers virar, liderados por James Harden e Kawhi Leonard. Então, o placar foi para o intervalo com uma vantagem mínima a favor dos visitantes, 60 a 58.