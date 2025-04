Corinthians bate o Sampaio Basquete e retoma o 3º lugar da LBF

O Sampaio contou com 20 pontos da ala colombiana María Delgado, mais um duplo-duplo de Gabi Guimarães (19 pontos e 11 rebotes). Além disso, houve outros 17 pontos de Cacá, que ajudou a incendiar o jogo no terceiro quarto.

Com duas vitórias na estrada, o timão retomou o terceiro lugar, agora com 12 pontos conquistados e 5 vitórias em 7 jogos. Mesmo com a derrota, o Sampaio Basquete manteve a liderança, com 15 pontos, mas depende de um tropeço do SESI Araraquara diante do Cerrado na terça-feira para ficar em primeiro.

Na quarta-feira (16/4, 18h), o Corinthians joga em casa contra o Unimed Campinas. A partida será no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP), contará com entrada gratuita e a transmissão ao vivo do Live Basketball BR. Já na quinta-feira (17/4, 19h30), o Sampaio Basquete recebe o SESI Araraquara na primeira reedição da última decisão. O jogo no ginásio Castelinho tem entrada mediante doação de 1kg de alimento não-perecível e as transmissões ao vivo dos canais ESPN e Disney+.