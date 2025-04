Estrela Vermelha de Yago sofre virada e perde na Euroliga

Com o encerramento da fase classificatória, apenas os dez melhores colocados seguem na disputa da Euroliga. Os seis primeiros avançam diretamente aos playoffs, enquanto as equipes do sétimo ao décimo lugar disputam o play-in. Assim, tanto o Paris Basketball, de Tiago Splitter, que venceu o Alba Berlin e garantiu a 8ª colocação, quanto o Estrela Vermelha, que mesmo com a derrota se manteve em 10º, seguem vivos na competição e disputarão a próxima fase.