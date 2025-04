Timberwolves vencem confronto direto com Grizzlies e dão fôlego a Warriors na NBA

Com a proximidade dos playoffs, a disputa na Conferência Oeste da NBA esquenta a cada noite de jogos. Nesta quinta, Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves fizeram um duelo direto e equilibrado, na casa do primeiro, em busca das últimas vagas no mata-mata. E os visitantes levaram a melhor, por 141 a 125, o que deu fôlego ao Golden State Warriors, outro time que vive momento de tensão nesta reta final da temporada regular.

O resultado causou um empate triplo, com Timberwolves, Grizzlies e Warriors exatamente com o mesmo retrospecto: 47 vitórias e 33 derrotas. O Golden State segue à frente dos rivais, no sexto lugar, pelos critérios de desempate. Está, portanto, temporariamente com a última vaga direta aos playoffs. Os rivais iriam para o play-in, a repescagem, se a temporada tivesse sido encerrada na quinta.

O resultado em Memphis, além de manter os Timberwolves no oitavo posto, aliviou a pressão sobre os Warriors, que deixariam a zona de classificação em caso de vitória dos anfitriões. Mas, do trio, os Wolves vivem o melhor momento, com seis triunfos nos últimos sete jogos. Já o Golden State vive momento de oscilação, colocando em risco até mesmo a vaga no mata-mata.