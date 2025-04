Franca chega a 13 vitórias seguidas e São Paulo para o Minas

A rodada deste sábado do NBB teve a derrota do líder Minas para o São Paulo por 71 a 67. O resultado acabou com uma invencibilidade de dez jogos do time mineiro. Por outro lado, o Franca segue crescendo na competição. A equipe do interior paulista alcançou a 13ª vitória seguida ao bater o Botafogo por 80 a 62.

São Paulo x Minas Paulo Lourenc?o alcanc?ou um duplo-duplo na vito?ria do Sa?o Paulo sobre o Minas no NBB (Nilton Fukuda) Depois do técnico Guerrinha deixar a equipe na quarta-feira, o São Paulo reagiu rápido e conseguiu uma grande vitória sobre o Minas. Com Fabrício Freire Rocha como interino, o Tricolor mostrou muita força na defesa para vencer por 71 a 67. O triunfo garantiu ao time são-paulino uma vaga nos playoffs. Para Paulo Lourenço, que foi um dos destaques do São Paulo, registrando um duplo-duplo, o empenho defensivo foi o responsável pela vitória sobre o líder da competição.