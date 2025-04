Flamengo derrota Bauru e garante 2º lugar para playoffs no NBB

A partida

No começo do duelo, logo após uma ligeira alternância na frente, o Flamengo se impôs, acelerando o ritmo e com a pontaria mais calibrada. Assim, chegou aos 21 pontos faltando dois minutos para o fim do quarto e o Bauru apenas com dez. No entanto, o Rubro-Negro estagnou e o Dragão se recuperou, diminuindo para quatro pontos a margem. O pivô Ruan e o ala/armador Shaq Jonhson foram os cestinhas para o Mengão, com seis pontos cada.

As duas equipes melhoraram sua produção ofensiva para o segundo quarto, sobretudo, o Flamengo, que melhorou nas bolas de três pontos, subindo de uma para quatro no período. Em diversos momentos, o Bauru ficava próximo ao placar. Contudo, o Rubro-Negro arrancou na parte final e foi para o intervalo liderando por dez pontos, 51 a 41. Os armadores Dontrell Brite (líder de pontos do NBB na temporada), do Bauru, e Alexey, do Flamengo deixaram oito pontos cada.