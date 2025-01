Suns dá importante passo para ter Butler; jornalista crava "super troca"

Segundo o jornalista Shams Charania do ESPN, o Suns realizou uma negociação com o Utah Jazz envolvendo escolhas de draft. O time do Arizona trocou sua pick de 1º round do draft de 2031 por outras três escolhas de primeiro round mais próximas.

Entre as envolvidas, todas também de 1º round, estão uma de 2025 (menos favorável entre Cavaliers e Timberwolves), uma de 2027 (menos favorável entre Cavs, Wolves e o próprio Utah Jazz) e uma de 2029 (a menos favorável entre os três).

Movimentação agressiva do time no mercado se deve ao interesse pelo astro Jimmy Butler, que solicitou ser trocado pelo Heat no início do mês e apontou o Suns como um dos destinos favoritos. As três escolhas dariam um poder de negociação facilitador ao Suns.