Lebron é cestinha, mas Lakers perde para Clippers em clássico de Los Angeles

Com a vitória, o Clippers abriu vantagem para o rival na Conferência Oeste. Com ambos em posições de classificação direta aos Playoffs, os liderados por Zubac chegaram a 24 vitórias em 41 jogos, sendo as últimas 4 de maneira consecutiva.

O time de King James teve sequência positiva de duas vitórias seguidas encerrada, mas ainda se mantém na sexta colocação, com 22 vitórias, praticamente empatado com o Dallas Mavericks, que tem uma vitória e uma derrota a mais.

Los Angeles segue sendo palco de basquete nos próximos dias. Enquanto o Clippers encara Chicago Bulls, Boston Celtics, Washington Wizards e Milwaukee Bucks numa sequência de jogos em casa, o Lakers também encara o Wizards e o Celtics em seus domínios.