Gui Santos tem atuação discreta em derrota do Warriors

Partida contou ainda com cestinha "magro": Jayson Tatum, com apenas 22 pontos, foi o maior pontuador do confronto. Pelo Golden State, Stephen Curry anotou 18.

Cavs vence mais uma

Outra vitória com excelente margem na noite de hoje foi a do Cleveland Cavaliers contra o Phoenix Suns, por 118 a 92. Com grande atuação de Donovan Mitchell, passaram ter a melhor campanha geral da liga, com 36 vitórias, uma a mais que o Oklahoma City Thunder.

Já o Suns voltou a ter o mesmo número de vitórias e derrotas na temporada regular. Com 21 triunfos e 21 derrotas, se encontra momentaneamente fora da zona de classificação para o Play-In.