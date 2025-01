Confronto paulista e tropeço do líder marcam noite de NBB

Em duelo da parte de baixo da tabela, o Fortaleza deu importante passo ruma à classificação para a segunda fase ao vencer o Botafogo, fora de casa, por 83 a 74. O Carcalion igualou o desempenho do adversário na competição, passando a ter o mesmo número de vitórias e derrotas que os cariocas. Por um tempo como lanterna da competição, o Basquete Cearense agora se encontra na entrada da zona de Playoffs.

Quem abriu margem nessa disputa pela 16ª colocação foi o Pato. Hoje, o time paranaense fez o dever de casa ao vencer o lanterna Caxias do Sul, por 78 a 65. Antes ameaçado pelo crescente rendimentos do Fortaleza, o time agora abre duas vitórias de vantagem, na 15ª colocação, com mais respiro. O Pato Basquete ainda empatou em número de vitórias com o Mogi, 14º.

O grande confronto da noite ficou marcado pelo desempenho ímpar do São José ao bater o líder Minas, por 98 a 88. A dois pontos de chegar a três digitos, o time paulista foi o primeiro nesta edição do NBB a fazer mais de 85 pontos no time mineiro, sendo com sobras quem mais pontuou em uma só partida contra o time que só havia perdido outras duas vezes na temporada.

O São José passou a ter saldo positivo no comparativo de vitórias e derrotas, chegando a 11 triunfos em 21 partidas, na 10ª colocação. Já a equipe do Minas segue liderando com sobras, embora a distância para o vice Flamengo tenha diminuído.