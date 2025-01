Com recorde de público, União Corinthians bate Caxias pelo NBB

União Corinthians e Caxias do Sul protagonizaram um duelo histório nesta segunda-feira (13) pelo NBB 2024/2025. Com direto a recorde histórico de público no Arnão (4785 presentes), o União Corinthians venceu o clássico gaúcho por 78 a 77 na última bola. Outras duas partidas movimentaram a rodada do NBB, com vitórias do Mogi e do Fortaleza Basquete Cearense.

Jogando em casa, o União Corinthians teve um começo de jogo avassalador e chegou a abrir 35 a 21 na metade do segundo quarto. O Caxias do Sul começou a reação ainda no segundo período, diminuindo a diferença para 43 a 36. A equipe visitante manteve o bom momento após a volta do intervalo e encostou de vez no placar ao final do terceiro quarto, em 63 a 61.

As duas equipes, então, trocaram cinco vezes a liderança no período final, até que Jonathan Machuca converteu dois lances livres nos últimos segundos para virar o placar novamente e dar a vitória ao União Corinthians. Machuca, inclusive, foi o principal jogador da equipe e registrou 16 pontos, três rebotes e cinco assistências. Por outro lado, Betinho foi o destaque do Caxias do Sul, registrando 23 pontos, seis rebotes e seis assistências.