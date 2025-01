Tiago Splitter é eleito o melhor técnico do 1º turno da Euroliga

Depois de encerrar a carreira profissional em 2017, Tiago Splitter iniciou a nova fase na carreira como olheiro profissional no Brooklyn Nets, em 2019. Ali começou com funções adicionais relacionadas ao desenvolvimento do jogador em quadra. No mesmo ano, o brasileiro foi promovido para treinador adjunto da equipe. Quatro anos depois, Splitter mudou de franquia na NBA, indo para o Houston Rockets.

Aos 39 anos de idade, Tiago assumiu o cargo principal do Paris Basketball, substituindo Tuomas Iisalo, da Finlândia. O treinador finlandês seguiu o caminho oposto ao se juntar à equipe do Memphis Grizzlies da liga norte-americana de basquete. Com isso, Splitter se tornou o primeiro brasileiro a comandar uma equipe da Euroliga.