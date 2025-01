Bruno Caboclo é cestinha na vitória do Hapoel Tel-Aviv na Eurocup

O Hapoel Tel-Aviv, time de Bruno Caboclo, venceu o Trento, da Itália, por 89 a 68 nesta terça-feira (5), pela Eurocup de basquete masculino. O brasileiro contribuiu com 19 pontos na vitória. Em outro confronto, o Ratiopharm Ulm, de Márcio Santos, foi derrotado pelo Gran Canaria, com o placar de 83 a 76.

Na primeira metade do jogo entre Hapoel Tel-Aviv e Trento, o time israelense dominou, impondo seu ritmo ainda no começo do primeiro quarto e indo para o intervalo com uma vantagem de 16 pontos. Na segunda metade, o jogo ficou mais equilibrado, mas no último quarto, o Hapoel Tel-Aviv voltou a aumentar a vantagem e fechou a partida com 21 pontos de diferença, vencendo por 89 a 68. O brasileiro Bruno Caboclo foi o cestinha da partida, com 19 pontos e 9 rebotes.

O Ratiopharm Ulm, de Márcio Santos, começou o jogo na frente, terminando o primeiro quarto com 24 a 18. No entanto, não conseguiu manter a vantagem, e o Gran Canaria fechou o primeiro tempo na frente por 37 a 36. No segundo tempo, o time alemão retomou o controle, mas no último quarto sofreu 10 pontos consecutivos do Gran Canaria, que soube administrar a vantagem e venceu por 83 a 76. O pivô brasileiro marcou 10 pontos e 3 rebotes, sendo o terceiro maior pontuador da equipe.