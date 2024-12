Kuminga brilha no fim, Warriors bate Suns e volta a vencer na NBA

Em meio a uma sequência negativa nestas últimas rodadas da NBA 2024/2025, o Golden State Warriors conquistou uma vitória importante para dar um respiro na temporada. O time de São Franciso vinha de seis derrotas nas últimas sete partidas na liga, mas derrotou o Phoenix Suns em casa por 109 a 105 na noite deste sábado (28).

O destaque ficou com a grande atuação de Jonathan Kuminga, que anotou 34 pontos, nove rebotes e três assistências. Vale ressaltar que o ala-pivô teve uma participação essencial na virada dos Warriors durante o último quarto do jogo, anotando 13 dos 27 pontos da equipe. Stephen Curry foi o segundo maior pontuador do GSW, com 22 tentos, além de pegar seis rebotes e seis assistências. Já o brasileiro Gui Santos, que somou minutos na última partida pelo Golden State, não saiu do banco para o jogo de hoje.

Do outro lado da quadra, Kevin Durant, ex-jogador e campeão com os Warriors, teve uma partida de altos e baixos. O ala-pivô liderou a equipe em pontos (31), além de pegar seis rebotes, dar três assistências e quatro tocos. No entanto, o jogador cometeu oito 'turnovers' na partida, perdendo posses importantes.