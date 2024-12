Minas conquista a 16ª vitória na abertura do 2º turno do NBB

O Minas abriu o returno do NBB (Novo Basquete Brasil) do mesmo jeito que terminou o primeiro: vencendo. Nesta sexta-feira (27), o líder do campeonato recebeu o Bauru Basket e chegou 16ª vitória em 18 partidas com o placar de 83 a 73. No interior do Paraná, o Pato venceu o Pinheiros.

A partida teve mais equilíbrio na primeira parcial, quando o Minas terminou com apenas um ponto de vantagem. Depois disso, a Tempestade deslanchou na partida e seguiu abrindo distância no placar até o ponto de administrar a vitória nos minutos finais do jogo. Hollowell anotou 15 pontos e acabou como cestinha do confronto.

Com a vitória, o Minas chegou a 34 pontos e segue na liderança isolada da fase classificatória do NBB. O Bauru Basket chegou ao quarto resultado negativo seguido. Por enquanto, o time segue em 5º lugar com 28, mas deve perder posições ao longo da rodada.