Com 50 pontos no último quarto, Atlanta Hawks arranca virada histórica contra Chicago Bulls

Quem esperava uma noite de grandes jogos na NBA, recebeu. O grande destaque foi a a virada do Atlanta Hawks diante do Chicago Bulls, que venceu por 141 a 133, em jogo que contou com 274 pontos somados entre as equipes.

Antes da metade do último período, a vantagem do time de Chicago parecia inalcançável, chegando a 18 pontos de diferença. A partir daquele momento, o que se viu foi um quarto perfeito do time liderado por Trae Young.

Ao todo, foram 50 pontos pelo Atlanta Hawks marcados nos últimos 12 minutos de partida - desses, 16 foram marcados por Trae. Foi a apenas a 4ª vez na história da NBA que um time fez ao menos 50 pontos em um quarto sem cometer nenhum turnover.