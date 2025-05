Blumenau bate Maringá e vence a 1ª partida na LBF 2025

Enfim o Blumenau conquistou a primeira vitória na Liga de Basquete Feminino de 2025. Nesta sexta-feira, a equipe catarinense venceu a primeira das onze partidas que disputou na temporada após derrotar o Maringá fora de casa por 67 a 60.

O triunfo blumenauense foi comandado por 19 pontos da pivô Mel, outros 16 da armadora Vick. Além disso, o time ainda contou com um duplo-duplo da pivô Sil, autora de 10 pontos, 17 rebotes (seu recorde pessoal em 14 temporadas na Liga) e 24 de eficiência, que lhe rendeu o Troféu de Melhor Jogadora da Partida.

"Nunca deixar de acreditar no processo. Dar o melhor todos os dias. Um time diferente no início deste segundo turno. Evoluímos e essa vitória vem para confirmar que estamos no caminho certo. Muito feliz por fazer parte disso", comemorou a capitã, de 42 anos.