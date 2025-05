Mesquita vence Cerrado por um ponto e sobe na tabela da LBF

No jogo isolado deste domingo (04) do segundo turno da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Sodiê Mesquita superou o Cerrado Basquete. Jogando na Arena Sodiê, o time da casa venceu por 73 a 72, com cesta nos últimos segundos de Amanda da Silva, cestinha da equipe. Com o resultado, o time fluminense iguala campanhas de São José e Campinas, com seis vitórias e cinco derrotas, para ocupar a 5ª colocação na tabela. Por outro lado, o Cerrado segue em nono lugar.

Anteriormente, o Sodiê Mesquita vinha de uma derrota para o Sesi Basquete fora de casa e buscava a recuperação. Já o Cerrado vinha de vitória fora de casa, contra Blumenau, pretendia dar sequência nos bons resultados. O que se viu foi um jogo cheio de altos e baixos e com alternância no placar até os momentos finais. Logo após o Cerrado ter a breve liderança no primeiro quarto, o Sodiê Mesquita tratou de impor seu jogo e construiu uma vantagem de nove pontos. Assim, fechou a parcial em 26 a 17. Depois, o time da casa oscilou muito para baixo e viu as visitantes encostarem com 14 a 8 na parcial prévia ao intervalo.