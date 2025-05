Golden State Warriors desperdiça chance de fechar a classificação e Houston Rockets empata a série

Único representante brasileiro do jogo, Gui Santos demorou a ter sua oportunidade. Já na reta final, o ala-pivô esteve em quadra por dois minutos, e contribuiu com dois pontos e uma assistência.

Antes disso, o Warriors ainda chegou a empolgar a torcida presente no Chase Center, especialmente após uma sequência de Stephen Curry ao fim do terceiro período — com uma bandeja e dois lances livres que diminuíram a diferença para 86 a 84. Mas a equipe californiana esbarrou em um apagão ofensivo no momento decisivo: entre uma cesta de Draymond Green, aos 10 minutos do quarto período, e uma bola de três de Curry, a 3min35 do fim, Golden State errou 13 arremessos seguidos.

Curry terminou como cestinha do time da casa, com 29 pontos, mas teve aproveitamento irregular: acertou apenas 9 de 23 arremessos, sendo 6 de 16 nas bolas de longa distância. Jimmy Butler também se destacou, com 27 pontos, nove rebotes e oito assistências. Pelo Rockets, Alperen Sengun fez mais um duplo-duplo, com 21 pontos e 14 rebotes, e o pivô Steven Adams contribuiu com 17 pontos e muita intensidade defensiva vindo do banco.

Após quatro partidas em que o ataque de Houston havia marcado média de 98 pontos, a equipe reagiu em grande estilo no Jogo 5 (131 a 116) e confirmou o bom momento nesta sexta-feira. VanVleet manteve a consistência ofensiva: foi o principal nome em mais uma noite eficiente, com 7 de 13 nos arremessos de quadra e 9 de 9 nos lances livres. Nos últimos três jogos, ele soma 21 acertos em 27 tentativas na linha de lance livre.