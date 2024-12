LeBron versus Curry, precisamos apreciar antes que acabe

Messi x Cristiano Ronaldo

Precisamos saber apreciar a história sendo escrita diante dos nossos olhos. No futebol podemos ver até pouco tempo atrás no campeonato espanhol batalhas épicas entre Messi e Cristiano Ronaldo. De 2009 a 2018 os craques mostraram toda a sua genialidade e botaram ainda mais fogo na rivalidade entre Barcelona e Real Madrid.

Não dá para tratar com naturalidade esse frequente encontro de lendas do esporte. Dificilmente teremos um clássico como Barça e Real com tamanha grandeza novamente da época de Messi e Cristiano.

Marquinhos x Alex Brabo

No NBB temos a oportunidade de aproveitar dois dos maiores da história da competição, continuando a mostrar todo o seu potencial e longevidade nesta temporada.

Marquinhos, seis vezes campeão do NBB, e único eleito três vezes MVP da competição, aos 40 anos se mantém entre os melhores e continua esbanjando categoria e segue sendo o principal cestinha do R10 Score Vasco da Gama nesta temporada 15,5 pontos por jogo.



Alex Brabo já levantou a taça de campeão por quatro vezes, além de ser o único jogador no top 5 em pontos, rebotes e assistências na história do Novo Basquete Brasil. Com fôlego de menino, aos 44 anos continua demonstrando incrível capacidade de evoluir e atualmente é o segundo maior pontuador com 14,4 pontos e líder de assistências com 5,4 pelo Bauru Basket.