Corinthians vence União e elimina xará gaúcho no NBB

No duelo de Corinthians, melhor para os paulistas (e alvinegros). Na manhã deste sábado (3), o Timão recebeu o União Corinthians no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, e selou sua classificação para as quartas de final do NBB. Vitória por 79 a 72, fechando a série em 3 a 1.

Atrás do placar durante quase toda partida, o Corinthians assumiu a liderança no final do segundo período, mas acabou deixando os gaúchos retomarem ao final do terceiro quarto. Com última parcial de 19 a 10, os paulistas conquistaram a vitória de virada.

Maior pontuador da partida foi Duane Johnson, do União, com 23 pontos anotados. Pelo lado do Corinthians, quem mais colocou bolas na cesta foi Johnson, com 22 tentos, embora Elinho tenha sido o destaque com um duplo-duplo de 18 pontos e 10 assistências.