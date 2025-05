Ourinhos vinga revés do 1º turno e ultrapassa Campinas na LBF

Mesmo com a derrota, Iza Sangalli, doCampinas, teve a melhor atuação individual da partida. Líder nos duplos-duplos, a ala/pivô registrou o 9º em 2025, com 25 pontos e 10 rebotes. A capitã Babi teve 13 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. O jogo trouxe outra marca significativa: o time tornou-se o quarto na história a alcançar os 11 mil pontos, após Santo André, Sampaio Basquete e Blumenau.

Com o resultado positivo, as ourinhenses ultrapassaram as campineiras na tabela. O grupo treinado por Marcio Pereira foi aos 18 pontos, com 7 vitórias e 63,6% de aproveitamento. Já o time do técnico Bernardo dos Santos foi aos 17 pontos, com 6 vitórias e 54,6% de aproveitamento.