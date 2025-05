Pinheiros é o último classificado para as quartas de final do NBB

O Pinheiros se tornou o oitavo e último time a avançar para as quartas de final do NBB, ao derrotar a Unifacisa por 72 a 58. Dessa forma, com a vitória neste domingo (04) no ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, o time paulista fez 3 a 2 na série. Além disso, enfrentará o Sesi Franca, atual tricampeão seguido da competição em uma nova série melhor de cinco jogos. A partida contou com a presença da ginasta medalhista olímpica, Júlia Soares, que agora representa o Pinheiros

Com a série empatada em duas vitórias para cada lado, Pinheiros e Unifacisa entraram em quadra para definir o último dos classificados para a fase seguinte. Assim, o time paraibano começou o embate em igualdade de forças pelos cinco primeiros minutos. No entanto, o Jack estacionou nos dez pontos e a equipe dos Jardins abriu uma corrida de oito, no 17 a 10, antes que os visitantes voltassem a pontuar. O primeiro quarto terminou em 19 a 15 para o time da casa. Gradativamente, o Pinheiros tomou conta do placar e ampliou sua vantagem no segundo quarto. O time Azul e Preto apostou, sobretudo, em sua tática de distribuição de jogadas de seu armador, o norte-americano David Sloan. Ele deu seis das oito assistências do Pinheiros, contra uma da Unifacisa no segundo quarto. Tal volume de jogo deu certo tanto para as bolas de três, quanto na infiltração com faltas recebidas e resultou em 24 a 11 na parcial.