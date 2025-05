São Paulo e Bauru avançam às quartas de final do NBB

Bauru bate Paulistano

Bauru e Paulistano também decidiram a vitória do quinto e decisivo duelo para a prorrogação. As equipes chegaram empatadas em 69 a 69 e foi o time da capital paulista quem saiu à frente no tempo extra com uma bola tripla de Santiago Ferreyra. Porém, os mandantes respoderam de imediato e logo assumiram a liderança no placar em 73 a 72. No minutos finais, o Bauru conseguiu criar uma vantagem de oito pontos, que deu tranquilidade para a equipe controlar a vitória.

O trio ofensivo do Bauru não decepcionou e comandou o time na partida. Brite foi o cestinha com 26 pontos, além de ter oito rebotes e três assistências. Já o veterano Alex anotou 20 pontos, três rebotes e sete assistências, enquanto Andrezão marcou um duplo-duplo com 12 pontos e 11 rebotes. Do lado do Paulistano, Santi Ferreyra foi o cestinha com 15 pontos.