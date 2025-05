Brasil equilibra no 2º tempo, mas é superado pelo Chicago Sky

A era de Pokey Chatman à frente da Seleção Feminina de basquete foi iniciada nesta sexta-feira (2). Em amistoso contra o Chicago Sky, franquia da WNBA, a equipe brasileira acabou superada por 89 a 62. Apesar disso, apresentou lampejos positivos, principalmente no segundo tempo.



Aline Moura foi a maior pontuadora do Brasil com 12 pontos marcados. Defendendo o Chicago Sky, Kamilla Cardoso jogou o primeiro tempo e deixou seis pontos no duelo. A americana Angel Reese foi a cestinha com 15 pontos. Manu Alves, de 19 anos, também se destacou pelo lado brasileiro com boas jogadas individuais e duelos diretos contra Reese. Ela anotou nove pontos no jogo.



O Brasil ainda tem mais uma equipe da WNBA em sua agenda. No próximo domingo (4), as comandadas de Pokey Chatman encaram o Indiana Fever. Assim como o Sky, o Fever também conta com uma brasileira no elenco. Damiris Dantas deve defender as cores do time estadunidense. A partida começa às 17h (de Brasília).

Resumo do jogo

Os primeiros minutos de partida tiveram um jogo quase parelho, mas no decorrer da parcial, as americanas elevaram o ritmo e colocaram a vantagem em 11 pontos. A tônica seguiu a mesma no segundo período e o Sky ampliou a distância para 25 pontos.

Na volta do intervalo, o time americano decidiu poupar sua equipe titular. Dessa forma, estrelas como Kamilla Cardoso, Angel Reese e Kia Nurse ficaram no banco de reservas. As brasileiras aproveitaram para equilibrar o jogo na terceira parcial, que terminou empatada em 16 a 16. O Brasil chegou a liderar o último período por quatro pontos, mas sofreu a virada. A parcial foi de 21 a 19.